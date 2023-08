Atacante Cristiane é contratada pela Sportv para comentar reta final da Copa Mundo feminina

Dona de duas medalhas de prata olímpicas com a seleção brasileira e maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, Cristiane estará ao lado da narradora Natália Lara e da também comentarista Alline Calandrini. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ela já havia comentado as partidas de futebol feminino pela emissora.

A atual jogadora do Santos participará da transmissão do jogo entre Espanha x Suécia, que definirá a primeira seleção finalista da competição nesta terça-feira (15), no estádio Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, às 5h da manhã (horário de Brasília). A outra semifinal será entre Austrália x Inglaterra, na quarta-feira (16), às 7h, no Stadium Austrália.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ausente na lista de convocadas da técnica Pia Sundhage para representar o Brasil na Copa do Mundo feminina, a atacante Cristiane foi contratada pela SporTV como comentarista para a reta final do torneio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.