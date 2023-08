'Asteroid City', de Wes Anderson, e 'Ursinho Pooh - Sangue e Mel' estreiam nos cinemas de SP

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (10), os cinemas de São Paulo recebem dez novos filmes, com destaque para a última produção dirigida por Wes Anderson. "Asteroid City", que foi exibido no Festival de Cannes deste ano, tem nomes de peso no elenco, como Scarlett Johansson e Tom Hanks.

Também estreiam nesta semana a animação infantil "Gatos no Museu" e o terror sangrento "Ursinho Pooh - Sangue e Mel". Confira, a seguir, a lista completa de filmes que chegam aos cinemas de São Paulo.

ASTEROID CITY

O novo filme de Wes Anderson se passa na década de 1950 em uma cidade fictícia do deserto nos Estados Unidos. Acompanha uma convenção feita para unir alunos e pais em uma competição acadêmica de fãs de astronomia.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Wes Anderson.

Com: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tom Hanks.

14 anos

DESTINO DAS SOMBRAS

O longa nacional acompanha uma viagem de Marcos, Sérgio e Eduarda a um sítio, onde passam o fim de semana. Após a visita da caseira, eventos misteriosos ocorrem na propriedade.

Brasil, 2018.

Direção: Klaus'Berg.

Com: Othoniel Cibien, Thelma Lopes e Raphael Teixeira.

14 anos

A ERA DE OURO

Conta a história de Neil Bogart, produtor musical que ajudou a fundar a Casablanca Records e lançou nomes como Village People e Kiss.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Timothy Scott Bogart.

Com: Jeremy Jordan, Jay Pharoah e Michelle Monaghan.

16 anos

O ESPAÇO INFINITO

A produção acompanha a protagonista Nina no início de uma jornada por seu próprio inconsciente.

Brasil, 2023.

Direção: Leo Bello.

Com: Luciana Domschke, Leo Bello e Welligton Abreu.

14 anos

GATOS NO MUSEU

A animação narra a história do gato Vincent, que vai parar em um museu do outro lado do mundo com o rato Maurice. Lá, conhecem o esquadrão de gatos dedicado a proteger obras de arte.

Hungria, 2023.

Direção: Vasiliy Rovenskiy.

Livre

MÔA, RAIZ AFRO MÃE

O documentário conta a história do capoeirista mestre Moa do Katendê, que foi assassinado em 2018.

Brasil, 2022.

Direção: Gustavo McNair.

Classificação indicativa não informada

UMA NOITE EM HAIFA

Do premiado diretor Amos Gitai, o longa foi exibido na programação do Festival de Veneza em 2020. O filme reflete sobre as condições de mulheres israelenses enquanto elas trabalham, bebem e desfrutam de uma vida noturna agitada.

Israel, 2020.

Direção: Amos Gitai.

Com: Maria Zreik, Khawla Ibraheem e Bahira Ablassi.

14 anos

RHEINGOLD - O ROUBO DO SUCESSO

O longa acompanha o caminho do rapper Xatar do gueto ao topo das paradas musicais. Entre oportunidades e obstáculos, passa de um pequeno criminoso a um destemido traficante, até que uma grande carga de cocaína desaparece.

Alemanha, 2022.

Direção: Fatih Akin.

Com: Emilio Sakraya, Mana Pirzad e Hussein Eliraqui.

16 anos

TERRA QUE MARCA

Exibido no Festival de Berlim do ano passado, o documentário aborda diferentes pessoas que trabalham numa lavoura.

Portugal, 2022.

Direção: Raul Domingues.

Classificação indicativa não informada

URSINHO POOH - SANGUE E MEL

O terror conta a história de Pooh e Leitão, que juram vingança contra os humanos após serem abandonados por Christopher, que foi para a faculdade.

Reino Unido, 2022.

Direção: Rhys Frake-Waterfield.

Com: Nikolai Leon, Maria Taylor e Natasha Rose Mills.

18 anos