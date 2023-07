Assumidos, Anitta e Simone Susinna trocam mensagens românticas na internet

Os dois posaram juntos em publicações nos Stories do ator, e ela aparecia sentada no colo dele.

Há especulações de que ele já teria se envolvido com Anitta no passado. Segundo a colunista Fabia Oliveira, os dois já teriam tido um affair anteriormente, e a poderosa chegou a impedir que Susinna viajasse até o Brasil por ela.

Ganhou fama em seu país após participar do reality "L'isola dei Famosi" (Ilha dos Famosos), um programa inspirado no formato "Survivors Celebrities".

Em uma publicação no Instagram, o ator compartilhou uma foto de um editorial de moda e ganhou um elogio da amada. Enrolado em um véu e com peitoral à mostra, o italiano recebeu o seguinte comentário da cantora: "Mio". Em italino, significa "meu".

