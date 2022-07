Assessoria de Jesuíta Barbosa não confirma volta de ator com ex

No entanto, os atores negaram que estariam namorando ao Fantástico (Globo), no fim de maio. "A gente não namora", diz Alanis desapontado todos, inclusive a repórter. Mas Jesuíta respondeu: "Nos queremos o tempo todo."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo após diversos rumores de um affair com a atriz Alanis Guillen, 24, o protagonista de "Pantanal" (Globo), o ator Jesuíta Barbosa, 31, foi visto com o ex-namorado Fábio Audi, com quem teve um relacionamento de sete anos, em um bar em São Paulo, segundo o jornal Extra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.