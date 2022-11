Árvore de Natal de 52 metros deixa o Ibirapuera e é aberta no parque Villa-Lobos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chegada de dezembro, o clima de Natal começa a tomar conta de São Paulo. E uma das atrações natalinas mais famosas da capital paulista nem esperou o mês virar para ser aberta ao público.

A tradicional árvore de Natal de São Paulo foi inaugurada no domingo, 27, e mudou de endereço. A atração, que era montada todo ano no parque Ibirapuera, foi instalada no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital. Ela tinha sido montada na ponte Estaiada nos últimos dois anos e, devido à pandemia, não recebia visitas

A instalação tem 52 metros de altura, é iluminada por luzes de LED e decorada com uma estrela no topo. As visitas são feitas aos finais de semana do mês de dezembro, até o dia 18.

A Copa do Mundo é outro evento que domina a agenda da cidade. Para além dos campos, o evento também inspira exposições. É o caso de "Playmode", uma exposição gratuita dedicada ao futebol e a outros jogos e esportes, inaugurada no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, no centro da capital.

ÁRVORE DE NATAL DO PARQUE VILLA-LOBOS

A tradicional árvore de Natal paulistana tem 52 metros de altura e 22 metros de diâmetro e é iluminada por luzes de LED, decorada com uma estrela no topo e enfeites como presentes, laços e ursinhos. A atração gratuita recebe visitantes durante os finais de semana de dezembro, até o dia 18. Além disso, há a Casa do Papai Noel, com espaços instagramáveis, como um quarto de presentes e a poltrona do bom velhinho.

Parque VillaLobos - av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste. Sáb. e dom., das 15h às 21h. Até 18/12. Grátis