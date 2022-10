Artistas gravam paródia de música de Tim Maia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo com uma nova música em apoio a Lula começou a circular nas redes sociais neste domingo (23). Nas imagens, vários artistas fazem uma paródia da música "Não quero Dinheiro", de Tim Maia, chamando os eleitores a irem votar no candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo domingo (30).

"Vou pedir para você votar. Este ano vem votar também. Vou pedir para você lutar. Vou pedir para você Lular. Este ano vem votar com amor", cantam vários artistas. Entre os cantores que aparecem no víde estão Sandra Sá, Caetano Veloso e Mart'nália e políticos como Alessandro Molon (PSB) e Manuela D'Ávila (PC do B).

"Emocionante. Lindo. Bárbaro. Bem representado pelo que é de melhor!!! Contagia o país inteiro. 13 é a vida sem ódio", comentou um internauta no Twitter. Outro usuário da rede social elogiou a participação de um pastor e cantor gospel. "Kleber Lucas faz parte dos evangélicos que não se renderam ao bolsonarismo. Me representa demais!"

"Maravilhoso! Só a nata da música brasileira. Esse lado de cá é 1.000 vezes melhor?", tuitou uma pessoa. " Vamos votar gente. Vou viajar 500km e vou votar", escreveu uma mulher. "Que energia boa! Do outro lado ódio e tiros. Tá muito fácil escolher. Lula 13", comentou outro internauta.

O vídeo também rendeu memes no Twitter, como um com o rosto de Lula e um trecho da música "Anunciação", de Alceu Valença. "Tu vens, tu vens. Eu já escuto teus sinais". Alceu já havia reagido no São João de Caruaru, em junho, a manifestação do público que gritava Lula: "A voz do povo, é a voz de Deus"

Há alguns dias uma mensagem pipocou no WhatsApp de centenas, talvez milhares, de pessoas nos últimos dias: "Precisamos dar um gás TOTAL AGORA. A campanha nesse momento precisa de engajamento e conteúdos que emocionem e instiguem as pessoas a votar. Vamos gravar o clipe "Sem Medo de Ser Feliz" junto com o presidente Lula no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (19). PRECISAMOS MUITO DE TODOS VOCÊS! Agora é tudo ou nada. Vamos juntos!"