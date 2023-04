Artista plástica Regina Helene apresenta mostra 'Desaguando Oceanos'

"A exposição foi pensada como uma viagem psicológica que vai desde a superfície do visível às insondáveis e misteriosas dimensões do oceano interior de todos nós", diz o crítico de arte Oscar D'Ambrosio, curador da mostra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista plástica Regina Helene apresenta, a partir do próximo dia 6, a mostra "Desaguando Oceanos", na Casa de Cultura Odisseia, em São Paulo. Serão exibidas mais de 20 obras desenvolvidas por ela e que demonstram a sua preocupação com a crescente poluição e exploração das águas.

