Arthur vence prova do anjo do BBB e dá monstro para Eliezer e Vyni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar é o anjo desta semana na casa do Big Brother Brasil 22. Ele venceu a prova deste sábado (12), que funcionou como um "quiz show" de perguntas e respostas. Nela, os brothers tinham que assistir a vídeos da rede social Tik Tok com atenção e, em seguida, responder a uma questão de múltipla escolha baseada no que viram.

O brother venceu a primeira etapa do jogo e disputou a final com Paulo André. Essa é a terceira vez que ele é anjo no reality.

Eliezer e Vyni foram os escolhidos pelo ator para serem os monstros da semana. "Não vou dar para a Laís, que acabou de ir", declarou Arthur. Após a escolha, Eliezer foi para o quarto Lollipop sozinho e demonstrou irritação. "Dois meses de programa e não ganhei nenhuma prova. Não é possível", disse.

Depois, Vyni entrou no quarto e Eli continuou: "Só eles ganham prova", disse, em referência ao grupo composto por Arthur, Scooby, Douglas, Paulo André e Gustavo. "Não aguento mais ver as fotos deles nas festas", afirmou mais tarde, em conversa com Natália, enquanto a sister tentava acalma-lo.

A prova deste sábado funcionou em três rodadas. Na primeira, competiram Pedro Scooby, Eliezer, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia e Vinicius. Saiu vencedor Arthur, que competiu até o final com Eslovênia.

Já no segundo, estiveram presentes Gustavo, Linn da Quebrada, Laís, Jessilane, Paulo André e Natália. Quem venceu foi Paulo André, que precisou disputar a final dela com Linn. Por fim, na terceira rodada, Arthur e Paulo André disputaram o anjo, e o ator venceu.

Lucas, o líder da semana, foi o único que não participou da prova.