Arthur Picoli é contratado pelo Flamengo para jogar futebol society

"São muitos os fatores que levaram a diretoria do Flamengo Fut7/SHC a toparem a ideia. Quando o Bruno Almeida, nosso diretor, trouxe a ideia, vimos que era uma boa. O Arthur é bom jogador e chega já sabendo da grandeza do projeto e, certamente, nos ajudará nas competições", disse o presidente do Fut 7 do clube.

O desejo de voltar a atuar nos gramados era algo bastante claro na mente de Picoli. Ele foi atleta da base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta, mas deixou a bola por causa de lesões. Com isso, se dedicou ao crossfit.

