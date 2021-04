Arthur é eliminado do BBB 21 com 61,34% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur foi eliminado no paredão desta terça-feira (27), o 14º do Big Brother Brasil 21 (Globo). O instrutor de crossfit foi quem recebeu mais votos (61,34%) para deixar a casa e está fora da disputa.

Camilla de Lucas e Pocah, que também disputavam o paredão, permanecem na casa. Elas ficaram com 30,77% e 7,89% dos votos, respectivamente. O total de votos foi de 414.924.814.

Arthur foi indicado ao paredão por ter recebido a maior parte dos votos da casa. Camilla havia sido a indicação do líder, enquanto Pocah foi puxada por ela. Não houve prova Bate e Volta.

Capixaba de Conduru, ele teve diversas fases durante o jogo. No começo, ficou muito amigo de Projota, com quem trocava muitas informações e combinava votos.

Ele também chegou a tentar ficar com a dentista Thaís, que acabou preferindo trocar beijos com Fiuk. Com isso, o instrutor de crossfit passou a investir em Carla Diaz.

Os dois se aproximaram, mas a relação era vista como desigual pelo público, que achava que ela gostava mais dele do que o contrário. Esse foi um dos motivos que levaram a atriz a ser escolhida para o quarto secreto.

Porém, durante a estadia lá, ela não chegou a ver nada que desabonasse o amado. Uma das primeiras coisas que fez quando voltou para a casa, foi se declarar para ele.

Com a saída dos aliados, Arthur foi indicado muitas vezes ao paredão, mas sempre escapou. Isso se deve, em parte, ao fato de que disputou com pessoas que tinham rejeição maior que a dele.

Nos últimos tempos, ele se aproximou de Gilberto e Pocah. Ele também fez as pazes com Juliette e Fiuk, com quem tinha desavenças na casa.