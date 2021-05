Arthur, do BBB 21, recebe convite do PT após fazer referência ao partido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Picoli, do Big Brother Brasil 21, voltou a chamar a atenção nas redes sociais nesta terça (11), mas desta vez ao falar de política. Na manhã desta terça (11), ele publicou no Twitter uma conta que dá como resultado 13, número do PT. " "Pelo amor de Deus, chega de falar de política? Bora falar de matemática! Uma dúvida: 20 menos 7 = ????", indagou aos seguidores.

O perfil oficial do partido aproveitou a oportunidade para fazer um convite ao instrutor de crossfit. "Vem com a gente, Arthur", respondeu o PT com um link para filiação de novos membros.

Gilberto, quarto colocado no reality, também comentou na publicação: "Ahahahahaha! Boa". Dentro da casa, ambos já tinham sinalizado que simpatizam com o PT. Em uma conversa em que Caio comentou que Gil poderia ser político por ser uma pessoa com muito estudo, Arthur completou que o doutorando em economia deveria sair pelo Partido dos Trabalhadores.

"Se você virar politico, seu número vai ser o 13", afirmou o instrutor de crossfit. "No mínimo, né?", respondeu Gil, na ocasião. "E eu vou votar em você", prosseguiu Arthur.

Depois de deixar o BBB, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o capixaba comemorou ao ser informado que Lula está elegível.

AMEAÇAS

Na noite de domingo (9), Arthur disse que vem recebendo ameaças de morte. "Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso", escreveu ele no Twitter.

"Quem gosta de mim não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa", completou. Arthur foi o 14º eliminado do programa com 61,34% dos votos. Ele deixou a casa no dia 27 de abril. Arthur não deu detalhes sobre as ameaças.

Lumena, que também participou do BBB 21 e foi eliminada quase dois meses antes, comentou que sofre com a mesma situação. "Fica bem, Arthur. Não é nada fácil lidar com isso tudo, eu passo pelo mesmo todos os dias: ameaça, xingamentos, diversos tipos de ataque que você possa imaginar. Mas, foque naqueles que te amam e querem sua felicidade!"