Arthur discute com brothers do quarto grunge após ir ao paredão do BBB

Depois, Gustavo criticou o movimento de Arthur na formação do Paredão. O ator puxou Douglas no Contragolpe, também utilizando oajustificativa de escolher quem não era indicado ao Paredão havia mais tempo. "Teu argumento para puxar o DG foi errado, você deveria ter puxado o Scooby", disse o curitibano.

Após a formação, Scooby tentou explicar o raciocínio do grupo a Arthur, dizendo que eles consideraram apenas paredões em que houve risco dos participantes saírem da casa. O entendimento, segundo Scooby, era o de que a saída no paredão falso equivalia a ganhar uma dinâmica.

Ainda na formação do paredão, Arthur falou que não concordava com a justificativa, já que ele havia sido indicado para o paredão falso e havia vivido todas as emoções da disputa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a formação do paredão desta sexta (15), Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas, Gustavo e Paulo André discutiram no quarto grunge sobre a dinâmica.

