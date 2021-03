Arthur decide imunizar Projota no "BBB21" após conversar com Rodolffo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem sequer imaginar que o próximo paredão do BBB é falso, Arthur vive um dilema: imunizar Carla, com quem tem um relacionamento amoroso no reality, ou Projota, seu parceiro no jogo. Para tentar resolver que atitude tomar, o professor de crossfit chamou o líder, Rodolffo, para descobrir se ele votaria na atriz.

"Estava conversando com Projota e a chance de você botar a Carla no paredão é grande e não queríamos ir os três. Foi isso que pegou, porque pela casa, ela não vai", disse Arthur. Rodolffo apenas ouviu e pediu que ele o avisasse quando tomasse sua decisão. "Se eu tiver essa informação, facilita para mim", disse o cantor.

Arthur, então, desabafou dizendo que eles imaginavam a escolha do líder, mas que a decisão era difícil porque quem joga com ele é o Projota. Rodolffo então, expôs o que pensa da situação. "Ela não joga com você. A gente observou, a casa inteira observa atitudes que fala 'cara, mas como é que é isso?'. E a chance do Projota ir por votação também é muito grande". Arthur respondeu, prevendo que se imunizar o rapper receberá os votos do cantor.

Algum tempo depois, o professor revelou a Projota já ter decidido que imunizará o rapper e não Carla, já imaginando que também estará no paredão. "Já tenho a minha decisão. Vai doer, vai sangrar. Rodolffo vai nela", contou ele. "Já conversei com ele. Então, é torcer para eu voltar no Bate e volta", concluiu.