Arthur dá bola fora, e Carla pergunta se ele prefere dormir com Projota no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relacionamento entre Carla Diaz e Arthur voltou a esfriar no BBB 21 (Globo). Mesmo a atriz tendo se declarado para o instrutor de crossfit ao voltar do quarto secreto, ele parece não estar tão empolgado com a relação.

Durante a festa na madrugada deste domingo (14), Arthur esqueceu que não estava solteiro e disse que gostaria de conhecer as amigas de Viih Tube. "Viih falou que tem várias amigas para me apresentar lá em São Paulo", comentou com Projota. "Vou para São Paulo, hein, Vitória?"

Porém, o amigo acabou dando uma bronca nele: "Mano, cala a boca". Ao ver que havia falado besteira, Arthur tentou consertar. "A gente não sabe o que vai ser daqui para frente", afirmou.

"Exatamente. Então, não faz merda", disse o rapper. Arthur tentou se explicar mais uma vez: "É só uma zoeirinha, uma putariazinha, não faz mal a ninguém".

Porém, a atriz já está demonstrando não estar gostando do desapego do amado. Ainda durante a festa, ela convidou Arthur para dormir junto com ela na cama.

O instrutor de crossfit recusou. "Vou dormir no chão", disse. Carla não deixou por menos e ironizou o parceiro: "Vai dormir no chão? De conchinha com o Projota?".

"Não", disse ele. "Se quiser dormir no chão, está convidada. Dormir naquela cama quente não dá, sério", explicou. "Dormir no chão é de boa e é refrescante."