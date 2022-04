Arthur critica discurso de Jessi para indicá-lo ao paredão do BBB

"Aquela parada do discurso. Não tem problema indicar, mas eu fico chateado", começou Arthur. "Ela falou: 'vou indicar o Arthur porque eu não quero acreditar que ele seja um dos mais fortes ou forte... Prefiro acreditar que as minhas amigas sejam fortes'", relembrou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Arthur Aguiar desabafou na madrugada desta segunda-feira (4) com Pedro Scooby e Paulo André sobre a justificativa que Jessilane usou para indicá-lo ao paredão desta semana, que será falso. O participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) reprovou o discurso da sister.

