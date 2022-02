Arthur chora ao ver mensagem da esposa e da filha no almoço do Anjo no "BBB 22"

Maíra falou sobre o medo do participante em deixar a filha para participar do programa, e tranquilizou o marido em seguida. "Meu amor, eu estou aqui para te dizer que está tudo bem", disse a coach.

Em uma ação promovida por um dos patrocinadores do programa antes da refeição, Arthur se emocionou ao ver uma mensagem gravada da esposa Maíra Cardi e da filha do casal, Sophia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ganhar a prova do Anjo no sábado (19), Arthur Aguiar comemorou com o almoço do Anjo neste domingo (20). O Brother convidou Lucas, Paulo André e Tiago para aproveitar a mordomia.

