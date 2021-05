Arthur Aguiar se machuca e vai direto para repescagem na Super Dança dos Famosos

O ator, que daria vida a José do Egito no folhetim, foi substituído pelo ator e modelo Juliano Laham, 28, que ficou conhecido ao participar da edição de 2016 do Big Brother Brasil. Ele chegou a descobrir um tumor no ano passado, o que o afastou da edição de 2020 do Dança dos Famosos.

O ano de 2021 está sendo desafiador para o ator, que em janeiro foi demitido da RecordTV, pouco tempo após ser contratado para atuar na novela "Gênesis". Boatos negados por Aguiar apontavam que o motivo do desligamento teria sido o mau comportamento do ator.

