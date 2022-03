Arthur Aguiar explica no "BBB22" por que não usa aliança com Maíra Cardi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como Anjo da semana no Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar foi presenteado na tarde deste domingo (13) com um almoço especial e uma série de vídeos de pessoas importantes na sua vida. Em uma dessas mensagens em vídeo, a esposa do ator, Maíra Cardi, apareceu falando um pouco sobre o relacionamento dos dois.

"Quando eu e Arthur separamos, foi muito difícil. Mas, quando a gente resolveu voltar, foi pior do que quando a gente resolveu se separar. Porque agora, além de toda a dor que a gente já carregava do fim, a gente carregava também a dor de um novo começo sem ninguém acreditar", diz a coach.

Mais tarde, em conversa com Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby, que participavam do almoço, Arthur explicou: "É muito ruim tu andar nos lugares e nego te olhar meio assim... 'Será?'. Quando a gente voltou, ninguém acreditava. Era todo mundo assim: 'Tá, vamos ver por quanto tempo. Vamos esperar aí para ver'".

Depois, o ator disse que há mais de um ano que Maíra não coloca sua aliança. "A gente não usa aliança. A gente decidiu que queria começar o relacionamento do zero, que a gente queria casar de novo, ou colocar outra aliança. Então, a gente nunca mais usou. Desde que a gente voltou, não usou. Por isso que eu não uso".

Em uma entrevista concedida ao F5 no fim do ano passado, Arthur contou que as polêmicas do casal passaram e que a fé os fez mudar os rumos de suas vidas.

Mayra e Arthur são pais de Sophia, 3. Eles estavam casados havia cerca de três anos quando, em maio de 2020, ela anunciou que estava se separando do ator. Semanas depois, a influenciadora afirmou nas redes sociais que era um relacionamento abusivo e tóxico, além de ter sido traída por ele mais de 50 vezes. "Tomei mais chifre do que a cabeça pode carregar", disse ela em 2020.

Arthur chegou a admitir a traição em um vídeo postado em suas redes sociais, mas rechaçou a ideia de que era abusivo no relacionamento com Mayra. Ele chegou inclusive a recorrer à Justiça e conseguiu uma ordem judicial proibindo a ex-mulher de citar seu nome em seus posts.

Meses depois, o ator frequentou um centro de reabilitação espiritual, disse estar arrependido e anunciou que gostaria de se reconciliar com a ex. Os dois foram se reaproximando aos poucos, mas só em outubro decidiram vir a público para revelar que reataram a relação. Pouco tempo antes, em abril, Mayra já dizia que enxergava as mudanças de Aguiar e que ele não era mais um cara abusivo. Desde então, eram vistos juntos com mais frequência.

"De alguma maneira consegui transformar meu caos em algo positivo, tanto como ser humano quanto artista. Quando a gente erra na vida, qualquer reconstrução é difícil. É um castelo de areia que em um segundo a onda leva. Para reconstruir, demora, pois a terra está molhada. Só com tempo e atitudes", explicou Aguiar.

"Enquanto ele se reconstruía, eu já me tornava outra pessoa. Reavaliei nossa relação. Não acreditava em Deus e tive que passar por tudo isso para mudar esse pensamento", disse Maíra. Desde que tudo aconteceu, Maíra foi a público para contar aos seus seguidores os rumos que sua vida tomava. Porém, não foram poucas as vezes em que ela se sentiu atacada na internet, sobretudo por mulheres que a criticavam depois de qualquer reaproximação com Arthur.