Arthur Aguiar e Douglas Silva estão imunes após prova de habilidade no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar e Douglas Silva conquistaram imunidade e não poderão ser votados no primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Os dois atores participaram de uma prova de habilidade, na noite desta quinta (20), apenas com competidores do grupo Camarote. Do Pipoca, Laís e Bárbara já estão imunes.

A disputa consistia em jogar uma peça em um tabuleiro gigante, através de uma parede de vidro com apenas alguns espaços abertos, tendo que acertar as casas do PicPay. Ao todo, foram sete rodadas com as duplas se alternando na hora de jogar. Os vencedores levaram também um prêmio de R$ 10 mil cada.

As duplas formadas eram: Arthur Aguiar e Douglas Silva, Jade Picon e Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel, Maria e Brunna Gonçalves, e por último Pedro Scooby e Paulo André. Na final ficaram apenas Arthur e Douglas contra Linn e Tiago na disputa.

Com duas pessoas imunes em cada grupo, os brothers participarão nesta sexta (21) da Prova do Líder, que novamente será disputada em dupla. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt já explicou no início da semana, um vencedor ficará com a liderança e o outro com Anjo, que será autoimune nesta semana.

Além da prova de imunidade do Camarote, o quarto dia de programa foi o de mais surpresas e emoções desde a estreia, na última segunda-feira (17), com a entrada dos últimos três brothers, Arthur, Jade e Linn da Quebrada, que não puderam entrar na casa com demais porque contraíram Covid.

A chegada deles, no início da tarde, movimentou o jogo, com algumas afinidades já sendo mostradas. Linn da Quebrada, por exemplo, mostrou ser próxima de Tiago Abravanel, assim como Pedro Scooby e Jade Picon conversaram sobre amigos em comum do lado de fora da casa.

Mas como nem tudo é afinidade, Rodrigo e Laís conversaram com Naiara e se desculparam pela primeira impressão negativa que tiveram da cantora. Já Bárbara não gostou de receber um emoji de vômito no raio-X. Ela avaliou que se não estivesse imunizada, provavelmente correria risco de ir ao Paredão.

O dia dos brothers, no entanto, terminou com uma dinâmica promovida por eles mesmos, onde cada um se apresentou aos colegas. Houve choro e desabafo de muitos deles, como Douglas Silva, que chorou ao falar das filhas, e Laís, que revelou ter pedido o pai há apenas dois meses.

Entre os desabafos, Arthur afirmou que se perdeu "como artista e como ser humano". "Errei muito, e espero sair uma pessoa muito melhor do que entrei", afirmou citando as polêmicas envolvendo seu casamento com Maíra Cardi.

Linn emocionou a todos dizendo que se considera um fracasso. "Sou o fracasso de tudo que acharam que eu fosse. Não sou homem, não sou mulher, sou travesti", disse. Já Jade afirmou que ir ao BBB 22 é uma forma de "sair e explodir a minha bolha, é sair da minha zona de conforto. Então me deem oportunidade de me conhecerem e de eu conhecer vocês".