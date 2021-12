Arthur Aguiar converte caos em música e se diz transformado com Mayra Cardi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todas as polêmicas pelas quais o casal Mayra Cardi, 38, e Arthur Aguiar, 32, passou foram transformadas em música. O cantor e ator aborda seus arrependimentos e sua reconstrução enquanto pessoa na canção "Regue o Amor", programada para chegar às plataformas digitais nesta sexta (17). Um clipe deverá ser veiculado na semana seguinte.

Em papo com o F5, ambos rememoram as polêmicas e dizem que a fé os fez mudar os rumos de suas vidas. A relação deles sempre foi debatida pelos fãs e pela mídia em geral. Porém, desde a retomada do romance, em outubro, eles se dizem um novo casal.

"Nessa música consegui colocar de maneira objetiva e sincera tudo o que aconteceu entre a gente. Nesses últimos dois anos passei por muita coisa e consegui tirar a parte boa disso. A gente aprende muito, evolui e se conscientiza. Muita gente passa por isso, a diferença é que sou exposto", afirma Aguiar.

Mayra e Arthur são pais de Sophia, 3. Eles estavam casados havia cerca de três anos quando, em maio de 2020, ela anunciou que estava se separando do ator. Semanas depois, a influenciadora afirmou nas redes sociais que era um relacionamento abusivo e tóxico, além de ter sido traída por ele mais de 50 vezes. "Tomei mais chifre do que a cabeça pode carregar", disse ela em 2020.

Arthur chegou a admitir a traição em um vídeo postado em suas redes sociais, mas rechaçou a ideia de que era abusivo no relacionamento com Mayra. Ele chegou inclusive a recorrer à Justiça e conseguiu uma ordem judicial proibindo a ex-mulher de citar seu nome em seus posts.

Meses depois, o ator frequentou um centro de reabilitação espiritual, disse estar arrependido e anunciou que gostaria de se reconciliar com a ex. Os dois foram se reaproximando aos poucos, mas só em outubro decidiram vir a público para revelar que reataram a relação. Pouco tempo antes, em abril, Mayra já dizia que enxergava as mudanças de Aguiar e que ele não era mais um cara abusivo. Desde então, eram vistos juntos com mais frequência.

"De alguma maneira consegui transformar meu caos em algo positivo, tanto como ser humano quanto artista. Quando a gente erra na vida, qualquer reconstrução é difícil. É um castelo de areia que em um segundo a onda leva. Para reconstruir, demora, pois a terra está molhada. Só com tempo e atitudes", explica Aguiar.

Mayra conta que gostou do resultado da música e que acredita que mais gente possa se identificar. "Essa música é legal e para mim foi importante, uma maneira bonita de demonstrar sentimento, tem verdade. Creio que vá impactar todo mundo. Me emocionei e não esperava", avalia.

"Enquanto ele se reconstruía, eu já me tornava outra pessoa. Reavaliei nossa relação. Não acreditava em Deus e tive que passar por tudo isso para mudar esse pensamento", emenda.

Desde que tudo aconteceu, Mayra sempre foi a público para contar aos seus seguidores os rumos que sua vida tomava. Porém, não foram poucas as vezes em que ela se sentiu atacada na internet, sobretudo por mulheres que a criticavam depois de qualquer reaproximação com Arthur.

Em determinado momento, ela percebeu que vivia uma relação abusiva também com sua rede social e seu público. "Seguidores falavam o que eu tinha que fazer, o que eu podia ou não fazer. Diziam que eu não poderia mais ficar com ele [Arthur]. Tive de cuidar para não cair nesse perigo e perder meus valores", opina.

Apesar das críticas, a modelo e influenciadora diz que, depois que se rendeu à fé, ficou mais segura de quem era e do que queria. Foi então que resolveu dar mais uma chance para o que sentia e via no parceiro. "Eu trabalho com transformação das pessoas e, se não acreditasse na minha própria transformação... Hoje sei o que quero independentemente do que venha ocorrer no futuro. Vou dar meu melhor hoje."

Esse também é o pensamento de Arthur, que conta ter mudado algumas atitudes. "Quando você permite que Deus entre na vida muita coisa se altera no todo. Suas percepções, suas vontades e seus valores mudam. Não me vejo mais só olhando para o meu umbigo. Construímos uma relação com diálogo", explica.

O ator e cantor, que inclusive tem sido cotado para entrar no BBB 22 e despista sobre o assunto, se diz um marido muito melhor após os erros do passado e que não quer perder a última chance que lhe foi dada por Mayra. Mas também manda um recado a quem o criticou.

"A gente está em um momento no mundo onde ninguém erra, todos são 100% perfeitos e julgam o outro. A gente viu que precisa haver uma troca e nada por baixo do tapete para sermos felizes", finaliza.