Arthur Aguiar anuncia que vai se tornar piloto de automobilismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se tornar o vencedor do BBB 22, o cantor e ator Arthur Aguiar revela que está se preparando para adicionar piloto de automobilismo ao seu longo currículo. Aguiar é o convidado de Danilo Gentili no programa "The Noite" nessa quarta-feira 19, onde conversou sobre seus planos para sua futura carreira.

"Nem sei se posso falar sobre isso, ainda. Vou me formar agora em abril no curso de pilotagem e tudo leva a crer que vou pilotar e correr em uma dessas categorias de automobilismo", conta.

Arthur Aguiar já foi ator de destaque, estrelando na versão brasileira da novela "Rebelde", teve diversas aventuras na música, lançando músicas inclusive enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil, e até já foi atleta, fazendo natação por mais de dez anos. Agora, o plano é se dedicar ao automobilismo.

"Já fiz muitas coisas, para muito pouco tempo de vida. E muitas coisas muito legais. Pensei 'por que não usar minha história, sem contar minha história? '. Uso a minha vida para fazer as pessoas pensarem na vida delas", afirmou.

No programa, Aguiar também falou sobre seu período dentro do Big Brother Brasil, comentando, especialmente, sobre sua rivalidade com a influencer Jade Picon, que também foi uma favorita do público durante a edição de 2022. Além disso, falou que ainda sobrou parte de seu prêmio no final do reality.

Sobre a rivalidade, afirmou que "era muito mais dela comigo do que eu com ela" e que até hoje não entende o porquê de Jade Picou ter decidido não se unir a ele no BBB e revelou que nunca mais conversou com ela.

"Eu não entendi o porquê exatamente. Acho que ela tinha uma percepção de que talvez não seria tão legal ela se unir a mim. Não encontrei com ela, nunca a vi. Nunca tivemos a oportunidade de conversar sobre", aponta.