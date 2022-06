Arthur Aguiar adia turnê para fazer cirurgias e diz precisar priorizar saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar, 33, anunciou que vai precisar adiar a estreia de sua turnê, que estava agendado para o próximo dia 9. Isso por que, segundo publicou em suas redes sociais, ele precisará passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal.

O ator, cantor e campeão do BBB 22 (Globo) contou que já tinha essa condição desde antes de entrar no reality show, em janeiro, mas que ela se agravou nos últimos tempos por causa da "rotina agitada e esforços físicos, fora e dentro da casa". "Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente!", relatou.

"A dor vem aumentando e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível", contou. "Mas, infelizmente, com a piora rápida ele pediu para eu operar antes da turnê porque uma complicação mais grave pode acontecer devido aos movimentos e esforços envolvidos em todo o processo, e a situação será infinitamente maior."

Arthur disse que chegou a adiar a cirurgia em duas ocasiões. "Eu já sabia que tinha essa condição e precisava operar, escolhi entrar no programa e operar depois", disse. "Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia."

Agora, ele não teve mais como postergar o procedimento, que, segundo ele, vai "colocar essa hérnia no lugar com o auxílio de uma tela". "Já estou fazendo todos os exames necessários e em breve irei operar para evitar a piora do quadro", contou.

O artista também disse que vai aproveitar o momento para outra coisa que ele vinha adiando. "Vou aproveitar para fazer outra cirurgia que preciso no meu nariz, que também tem me atrapalhado a cantar e respirar ao dormir", afirmou.

"Estou muito triste com isso, porque vocês sabem que essa turnê é um grande sonho, é o sonho da minha vida", comentou. "Estava dando tudo de mim para entregar esse presente para vocês, preparando tudo com muito carinho, tudo pensado nos mínimos detalhes... mas no momento eu preciso priorizar a minha saúde e estar 100% bem para entregar tudo o que vocês merecem."

Arthur disse que é "muito doloroso" falar sobre o assunto e que relutou até tomar essa decisão, mas que acredita que "os planos de Deus são maiores que os meus". "Prometo que voltarei forte como nunca!", disse aos fãs.