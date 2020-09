Art Basel Miami Beach é cancelada por causa do coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcada para o início de dezembro, a Art Basel Miami Beach, que reúne todo ano as principais galerias da América Latina, foi cancelada nesta terça (2).

Esta é a terceira das feiras organizadas pela Art Basel, maior conglomerado de eventos do tipo do mundo, a ser suspensa por causa da pandemia este ano --tanto a edição de Hong Kong, em março, quanto a da Basileia, na Suíça, adiada de junho para setembro, tiveram o mesmo destino.

Também representa o fim da esperança dos galeristas que acreditavam que uma grande feira de arte ainda poderia acontecer este ano.

Em nota, a Art Basel listou uma série de motivos que levaram ao cancelamento. São eles o impacto da pandemia nos Estados Unidos e no mundo; as limitações e as incertezas que hoje envolvem a realização de eventos de grande porte; e as restrições de viagem, que vão da exigência de quarentena para aqueles que chegam de certos países até o banimento absoluto de cidadãos de determinados locais.

Hoje, o local onde a feira costuma ser realizada em Miami é um centro de testagem de Covid-19.

Como as demais feiras canceladas pela Art Basel este ano, a de Miami Beach também migrará para o virtual.

Segundo o comunicado, todas as galerias que estavam confirmadas no evento podem exibir e vender obras nesse ambiente online gratuitamente. Já as taxas pagas nesta edição poderão ser usadas para participar do evento no ano que vem, confirmado para o período de 1º a 5 de dezembro de 2021.

Antes da edição internética da Art Basel Miami Beach, porém, a Art Basel ainda realiza outras duas feiras virtuais.

Neste mês, entre os dias 23 e 26, acontece a "OVR: 2020", com trabalhos produzidos neste ano. Depois, em 23 e 31 outubro, é a vez de "OVR: 20C" com trabalhos criados entre 1900 e 1999 - o brasileiro Thiago Gomide, da Bergamin e Gomide, integra o comitê de seleção do último, aliás.