Arnold Schwarzenegger passa por cirurgia para colocar marca-passo

O ator Arnold Schwarzenegger contou ter passado por uma cirurgia cardíaca. O protagonista da franquia "Exterminador do Futuro" disse que colocou um marca-passo há uma semana e o procedimento foi um sucesso. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (25).

"Fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que saibam que estou indo muito bem! Fiz a minha cirurgia na segunda-feira (18) e, na sexta-feira (22) já estava em um evento com minha amiga Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que eu comecei a semana com uma cirurgia", contou no podcast Arnold's Pump Club.

Schwarzenegger já tinha passado por outras cirurgias cardíacas. Em 1997, ele realizou um procedimento cirúrgico para substituir a válvula pulmonar e também a válvula aórtica. As duas válvulas duraram alguns anos e voltaram a ser trocadas em 2018 e 2020, respectivamente. O ator agradeceu a equipe médica que cuidou dele no hospital. "Todos os médicos e enfermeiras cuidaram muito bem de mim e tornaram a cirurgia mais indolor possível".

O ator, que pediu desculpas às mulheres que disseram ter sido "apalpadas e humilhadas" por ele, em 2003, no documentário "Arnold", possui um problema cardíaco genético e descobriu em um exame de rotina que estava com um tecido cicatricial no coração. Por causa desse diagnóstico, os médicos aconselharam a colocação de um marca-passo para regular os batimentos cardíacos.

"Recebi muitas mensagens e e-mails de pessoas que nasceram com válvula aórtica bicúspide, como eu, me dizendo que falar sobre minhas cirurgias de substituição de válvula lhes deu coragem e esperança para lidar com os seus próprios desafios", disse Schwarzenegger .