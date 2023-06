Armie Hammer não será processado por assédio sexual, decide promotoria

O artista ainda se tornou tema da minissérie documental "House of Hammer - Segredos de Família", lançada no ano passado pelo Discovery+.

Pouco depois das acusações, Hammer foi dispensado pela WME, agência que o representava no mercado. Ele também foi demitido de todos os projetos que estava envolvido na época, e desde então só apareceu no filme "Morte no Nilo", lançado no ano passado.

De acordo com a promotoria, a conclusão também deriva da complexidade do relacionamento e a inabilidade de comprovar uma relação sexual forçada e não consensual.

