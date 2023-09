Arlindo Cruz tem alta após ser internado por caxumba bacteriana

O cantor ficou quase um ano e meio internado após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. De lá para cá, passou por mais de 17 cirurgias. No ano passado, voltou a ser internado para uma broncoscopia e ajuste da válvula do cérebro.

O sambista havia sido internado novamente na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Arlindo teve um inchaço no maxilar, consequência da caxumba. Tomou remédios e os sinais vitais estavam melhores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 25 dias no hospital, o cantor e compositor Arlindo Cruz, 64, recebeu alta e já está em casa com a família. Ele havia sido internado no dia 11 de agosto com um quadro de caxumba bacteriana.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.