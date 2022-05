Arlindo Cruz e Babi se casam novamente após dez anos da primeira cerimônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Arlindo Cruz, 63, e Babi Cruz, 51, renovou seus votos e realizou uma nova cerimônia após exatos dez anos da primeira. O registro foi publicado nas redes sociais tanto de Babi quanto de Arlindinho.

Foi no dia 13 de maio de 2012 que o casal subiu ao altar. Era um domingo de Dia das Mães, e o evento aconteceu num espaço na zona oeste do Rio de Janeiro sob forte chuva. Na cerimônia, 600 convidados marcaram presença.

Agora, na renovação, Babi fez um discurso emocionado e disse que ama o marido "para a vida inteira". Ela também fez questão de celebrar com todas as religiões. Ela e Arlindo são do candomblé, mas havia um padre, uma ministra da igreja messiânica e um pastor evangélico.

Em registro divulgado em suas redes sociais, Arlindinho comemorou a renovação. "Poderia ser com meu pai em pé, poderia ser com meu pai falando, poderia ser com meu pai cantando. Mas foi como Deus permitiu e eu estou aqui para agradecer muito a ele por todas as bênçãos e por ter me dado os melhores pais do mundo", escreveu.