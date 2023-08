Argentina oferece vale de até US$ 100 para turistas, veja como pedir

O vale é convertido em pontos que podem ser utilizados exclusivamente nos estabelecimentos do programa, por meio de uma plataforma de troca. O benefício é pessoal e intransferível para gastar apenas em território argentino durante a estadia no país, não sendo possível trocá-lo por dinheiro.

Para participar, basta acessar o site do programa Tesouros Argentinos e preencher o novo formulário, que deve estar disponível no próximo dia 15 de agosto, com informações básicas, como nome, idade, país e cidade de origem, além da data de chegada e saída.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como forma de atrair turistas estrangeiros, o Inprotur (Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina) oferece um vale no valor de até US$ 100 para quem visitar o país.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.