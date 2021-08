Apresentadores do Jornal Nacional agradecem indicação ao prêmio Emmy 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apresentadores do Jornal Nacional (TV Globo) encerram a edição desta quinta-feira (19) agradecendo ao público após a indicação ao prêmio Emmy Internacional de Jornalismo 2021. O telejornal foi indicado pela cobertura da pandemia de Covid-19.

Bonner falou que o telejornal ter sido indicado na categoria "Notícia" ao Emmy significa muito sempre e é motivo de orgulho para todos, mas este ano é especial tocou muito a equipe. O JNa concorre com representantes do Reino Unido, do Catar e da Rússia.

"Reconhece o esforço de 120 emissoras espalhadas por todo o Brasil, além de nossos escritórios no exterior. São jornalistas, técnicos e profissionais de todas as áreas. Da pessoa que arruma o nosso microfone até quem verifica a nossa temperatura", disse Bonner.

Já Renata disse que a cobertura da pandemia foi difícil e exigiu muito de toda a equipe do telejornal. " Nós fazemos isso por amor ao jornalismo, por respeito ao nosso compromisso com você, cidadão, e com o país. Temos confiança de que tudo isso vai passar. Agradecemos o seu apoio".

Além do JN, a Globo concorre na categoria "Atualidade" com uma reportagem da equipe do Profissão Repórter, exibida no Fantástico. A matéria mostra o dia a dia dos médicos no combate à pandemia feita pelo programa em hospitais lotados, em São Paulo. A matéria foi indicada junto com representantes do Quênia, da Holanda e do Reino Unido.