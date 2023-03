Apresentadora Keila Lima rebate críticas após aparecer magra nas redes sociais: 'Estou saudável'

O carinho e o respeito a gente agradece sempre, e retribui com amor e dedicação cada vez maior ao trabalho! Ao desrespeito, a gente agradece mais ainda, porque ensina exatamente o que nunca devemos fazer com ninguém, mas sim, convivermos com as diferenças em paz!", completou Keila, na legenda do post.

Em publicação em seu perfil, Keila agradeceu ao carinho dos fãs e falou que tem cuidado da saúde. "Tenho mais oportunidade de falar com as pessoas, estou saudável. (...) O mais importante não é nossa aparência, e sim nossa saúde", disse ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.