Apresentadora da Record chora ao vivo e revela ter sido abusada na infância

O perfil do jornal nas redes sociais prestou solidariedade a ela. "Toda nossa força, Lu. Você foi gigante e corajosa. Que força você tem em ajudar outras mulheres a se libertar", escreveu o perfil do Balanço Geral Ceará no Twitter.

"Me desculpe o desabafo, mas é porque eu me vi nessa situação. Muitas meninas e mulheres também se veem nesse momento. A gente precisa falar e pedir ajuda", emendou a apresentadora (assista abaixo).

"Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança. E, quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditavam", começou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Balanço Geral na TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, Luciana Ribeiro chorou ao vivo após fazer um desabafo e revelar que sofreu abusos sexuais na infância.

