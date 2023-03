Após treta com Gkay, Fábio Porchat brinca sobre cobrar por esculacho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fábio Porchat, 39, brincou que começará a cobrar por "esculachos". O humorista respondeu que passaria a tabela de preços a uma fã, que questionou sobre "o serviço" no Twitter.

Nenhum dos dois citou nomes, mas a brincadeira parece se referir à "treta" de Porchat com Gkay no final do último ano. Desde o episódio, a influenciadora realizou várias mudanças em sua aparência e comportamento, e tem recebido elogios pela "nova era".

Em dezembro, Gkay foi motivo de piada no Melhores do ano do Domingão com Huck (Globo). Na premiação, Porchat citou a influenciadora ao fazer uma homenagem a Jô Soares, insinuando que o comediante preferiu morrer a entrevistar Gkay.

A influenciadora se revoltou nas redes sociais e disse que a piada foi "humilhante". Em uma tréplica, o humorista publicou um vídeo de 6 minutos explicando porque seu comentário não teve "nada de humilhante". Porchat afirmou que não foi sua piada que fez mal à Gkay, e sim o que ela fez ao longo do ano.

"Ela falou que o Natal dela foi estragado pela minha piada. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A minha piada não tem nada de agressivo, nada de humilhante, o que tem é um acúmulo de coisas. E ninguém sabia que a Gkay estava nesse poço para explodir" disse Porchat.