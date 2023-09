Após traqueostomia, Mingau segue em estado grave na UTI

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros ao baixista.

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no dia 3, e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

A traqueostomia é o terceiro procedimento cirúrgico do artista, que foi submetido a uma cirurgia na quarta-feira (6). "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade.

A informação é do novo boletim de saúde, divulgado nesta quarta-feira (13): "O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico necessário. O quadro permanece grave, mas estável", diz o texto.

