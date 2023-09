Após sucesso em 'Vai na Fé', José Loreto quer investir em carreira musical

"É um MPB descontraído, música popular brasileira do meu jeito. Gosto de contar histórias musicadas. São histórias da infância, com minha filha, ex-namoradas, história de amores", contou ele.

Lui Lorenzo, personagem de "Vai na Fé", foi uma materialização do "novo Loreto". Seguindo os passos do personagem, ele quer agora virar cantor e falou sobre o álbum que deve lançar em breve.

