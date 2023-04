Após sair do BBB 23, Marvvila fala sobre fama de 'planta'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marvvila, eliminada do BBB 23 na última terça (4), comentou sua fama de "planta" durante a participação no Domingão com Huck (Globo) neste domingo (9). Quem a confrontou foi Lívia Andrade, que disse esperar mais da participação da artista no programa. Marvvila explicou que a pressão do jogo em grupo fez com que não conseguisse jogar como havia planejado. "Nessa de ficar cedendo pelo grupo, eu fui me apagando", argumentou.

Foi Luciano Huck que pediu para Lívia Andrade comentar a participação da cantora no BBB. "Tudo que eu não posso falar, ela fala", disse o apresentador. "Hoje, você me colocou em uma posição muito difícil", começou Andrade. "Vamos combinar, acho que o auditório concorda comigo, acho que você também vai concordar comigo. Você foi chamada de planta. Você concorda com isso. Você até fala isso!". Marvvila, então, respondeu: "Sou uma plantinha pagodeira".

Mas Lívia Andrade não parou por aí. "Em alguns jogos da discórdia você conseguiu brilhar se impondo, falando coisas bem coerentes", falou. "Mas eu realmente, como eu gosto de você como artista, como pessoa e acho você uma das participantes mais bonitas dessa edição do BBB, eu esperava mais de você. Até porque você era camarote. É tão difícil entrar no BBB que eu acho que você poderia ter explorado mais esse espaço que você teve."

Marvvila não pareceu discordar da opinião de Andrade, mas deu explicações sobre sua postura. "Lá dentro é uma pressão absurda. Eu tinha algumas coisas em mente, falei 'eu vou ser eu mesma, vou me jogar'. Aí, quando eu cheguei, o primeiro baque foi entrar em dupla, com uma pessoa completamente diferente. Fiquei acuada. Logo em seguida, veio essa loucura de jogar em grupo que, assim, foi bem complicado, porque eu tinha algumas coisas que eu queria fazer, e tinha uma outra parte do grupo que falava 'não, você tem que ceder'. Nessa de ficar cedendo pelo grupo, eu fui me apagando."

A cantora de pagode disse que, no jogo da discórdia, podia ser ela mesma e falar o que estava pensando. "Ali, era o que eu queria, no jogo da discórdia. No jogo em si, nas votações, eu tinha que acabar cedendo", falou.

Após o papo, Huck anunciou a brincadeira "A Vingança da Planta", no qual Marvvila topou se vestir com uma fantasia de planta para assustar pessoas que passavam pelos corredores dos estúdios da Globo. Uma das "vítimas" dos sustos de Marvvila é a participante do "Dança dos Famosos" Rafa Kalimann.