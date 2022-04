Após repercussão negativa, intérprete da Gaviões desiste de protesto contra Bolsonaro

Neandro precisou botar o galho dentro e a quem pergunta sobre seu personagem no enredo, passou a repetir o discurso Bolsonaro free da Gaviões. Nesse episódio, nem a comunidade LGBTQIA+ o apoiou. "Eles caíram de pau em cima de mim, me acusando de estimular a homofobia, imagina só. Logo eu", diz, em tom de surpresa.

A Gaviões afirma que o personagem interpretado pelo hair designer, ao contrário do que ele havia dito ao F5 --e a praticamente toda a imprensa brasileira logo em seguida--, será "um governante fascista qualquer". Nada a ver com Bolsonaro.

