Após queda de avião Marília Mendonça, fãs afirmam que artista 'nasceu de novo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marília Mendonça, 26, esteve envolvida em uma queda de avião que ocorreu na tarde desta sexta-feira (5). Apesar de a assessoria afirmar que a artista já foi resgatada e está bem, fãs e internautas se chocaram e ficaram preocupados com a notícia.

"[Tive] um 'mini infarto' ao ver a reportagem que o avião que Marília Mendonça estava caiu", escreveu uma internauta. "Nossa levei um susto com esse acidente da Marília Mendonça, graças a Deus estão todos bem", disse uma segunda.

"Eu estou aqui chorando com a notícia da Marília Mendonça", relatou outro. "Que baita livramento Deus proporcionou para a Marília Mendonça e todos que estavam com ela no avião. Renasceram!", refletiu outra internauta.

"Marília Mendonça literalmente nasceu de novo. O trauma que ela deve ficar coitada...", pontuou uma fã. "Hoje não é dia de fazer meu coração parar, vá com calma", escreveu ainda outra internauta. "Ainda bem que estão todos bem. Marília Mendonça não me assusta assim!", disse outra.

O avião que transportava a cantora Marília Mendonça caiu em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte (MG), onde a cantora tem um show marcado para esta noite. A assessoria de imprensa da cantora informou que ela estava dentro da aeronave, junto com seu assessor e seu produtor, além do piloto e do copiloto da aeronave.

"A cantora Marília Mendonça estava viajando em um avião da empresa de táxi Aéreo Pec. de Goiânia, que caiu por volta das 16h10. Ela faria quatro shows em cidades mineiras nesta semana", diz nota da imprensa. "Segundo primeiras informações, estavam na aeronave a cantora, um produtor, o piloto e copiloto. Todos foram resgatados e levados para um hospital da região e estão bem."

Por volta das 15h, a cantora publicou no Instagram um vídeo comemorando os shows que faria em Minas Gerais durante o fim de semana. O vídeo mostra a cantora embarcando e se alimentando dentro da aeronave.