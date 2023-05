Após pausa rejeitada, greve dos roteiristas compromete transmissão do Tony Awards

Em 2022, o Tony Awards teve 3,9 milhões de expectadores, número inferior à audiência do Grammy, de 12,5 milhões, e do Oscar, de 18,7 milhões, mas que para a Broadway funciona como uma vitrine que dá destaque, principalmente, à peças pouco lembradas.

Ainda existe expectativa para mudança de posicionamento do Sindicato dos Roteiristas da América em relação à greve, visto que a não transmissão do Tony Awards coloca em risco a continuidade de novos musicais da Broadway.

Com previsão para acontecer em 11 de junho, a premiação é vista com bons olhos para dar destaque à economia do teatro após os impactos causados pela pandemia de Covid-19.

