Após Pabllo Vittar, Chico Buarque estende bandeira de Lula em show da Mangueira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chico Buarque estendeu uma bandeira estampando o rosto do ex-presidente Lula durante show de verão da escola de samba Mangueira nesta quarta (30), gesto que provocou aclamações e aplausos do público, que passou a gritar o nome do político, candidato às eleições de outubro pelo PT.

Acompanhado de Janja, sua noiva, Lula também se encontrava no show, realizado na casa de espetáculos Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Twitter, Lula agradeceu as manifestação de apoio. "Obrigado, Rio. Obrigado, Mangueira. Viva o Brasil e a cultura brasileira", ele publicou na rede social.

O episódio ocorreu menos de uma semana após Pabllo Vittar ter tomado uma atitude semelhante no Lollapalooza, quando a cantora desceu do palco e caminhou no meio da plateia, onde pegou uma bandeira vermelha com o rosto do ex-presidente.

Na ocasião, a bandeira causou um alvoroço dentro e fora do evento, pois a campanha do presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, acionou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, alegando suposta propaganda eleitoral irregular em benefício de Lula.

O tribunal acabou acatando esse pedido, e determinou multa de R$ 50 mil para o festival se houvesse outras manifestações a favor ou contra qualquer candidato ou partido, em caso que gerou diversos protestos contra a censura. Na segunda-feira (28), no entanto, o PL decidiu retirar a ação a pedido de Bolsonaro.