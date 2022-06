Após Jô, agora é Eder Militão quem recebe críticas da mulher: 'Está na balada'

Em seguida, também falou sobre o sumiço do zagueiro. "É isso, está tudo bem. Passando só para tranquilizar vocês. Estou em Madri, como vocês podem ver pelo papel de parede feio. E sobre o Eder que vocês me perguntaram muito também, você encontra ele nas melhores baladas de Miami", disparou.

"Estou aparecendo aqui com a cara mais limpa. Estava tentando dormir um pouco. São 8 e pouco da noite aqui mais ou menos. Então, eu sumi esses dias porque estou com muita dor, não estou me sentindo bem", começou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de o ex-jogador do Corinthians Jô engravidar uma mulher e a então esposa pedir a separação e dizer que ele tem ao menos cinco filhos fora do casamento, agora é o jogador da seleção brasileira Eder Militão quem está em maus lençóis.

