Após falas de Cássia Kis, Globo repudia discriminação

"O que é que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família só? Não. Destruir a vida humana. Porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Então, como é que a gente vai fazer?", perguntou.

Cássia está no ar na novela "Travessia", novela de Glória Perez, interpretando a personagem Cidália. Na entrevista, ela afirmou que "não existe mais o homem e a mulher, mas é a mulher com a mulher e o homem com o homem".

