Após eliminação, Arthur quer conversar com Carla e diz estar feliz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado com 61,34% dos votos no Paredão do BBB 21 (Globo), Arthur disse, em entrevista após a eliminação, que realmente se apaixonou por Carla Diaz e quer conversar com a atriz logo que for possível.

"Confesso que se não tivesse criado algum sentimento, não pensaria nela e nem choraria por alguém", disse em entrevista ao Gshow. "É uma pessoa que tenho um carinho enorme".

Para ele, os dois teriam mais chance de se dar bem caso o namoro fosse fora da casa do BBB 21. Arthur afirmou que no jogo houve muito conflito.

O instrutor de crossfit falou também sobre as amizades criadas durante a disputa, principalmente com Gilberto, de quem ficou muito próximo na reta final. "A liberdade que eu tenho com os meus amigos aqui fora, eu criei com ele. E não foi desde o início", disse.

Com Fiuk, a situação foi diferente. Os dois discutiram e se comportaram como adversários no jogo. Mas, também na reta final, fizeram as pazes e mantiveram um relacionamento cordial.

"Fico muito tranquilo por ter saído de boa com ele", afirmou Arthur. "A gente aparou as arestas".

Durante a entrevista, o crossfiteiro recebeu, por vídeo, uma mensagem do cantor Projota, o seu principal amigo na casa. "Pode ter certeza que você tem coisas inimagináveis para colher aqui fora", disse o artista.

Arthur comentou também sobre a fama de ameaçar e, na hora H, não fazer o que prometera. "Eu acredito que fiz bastante coisa. Mas eu falava muito e, às vezes, na hora de fazer, eu não conseguia. Igual minha situação com o Fiuk, eu não conseguia mais brigar".

O instrutor de crossfit saiu animado da casa, apesar de ter perdido a chance de disputar a final. Ele acredita que entrou na melhor edição possível do BBB. "Errei, acertei e diverti muita gente", analisou. "Me joguei, causei, algumas coisas não foram tão positivas, mas não foi por mal. Estou feliz com tudo o que eu fiz".