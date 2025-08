Após Eliane Catanhêde, Daniela Lima deixa a GloboNews

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na semana seguinte à saída de Eliane Catanhêde, Daniela Lima também deixa a GloboNews, após 2 anos no canal. Em nota, a comunicação da Globo diz que as saídas são "parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal".

Daniela Lima anunciou a saída em suas redes sociais. Ela voltaria de férias hoje. "Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, ávida pelos próximos desafios", escreveu.

Comunicação da Globo ressaltou o movimento permanente de renovação do quadro do canal, revelando a saída também do comentarista Mauro Paulino. Na semana passada, Eliane Catanhêde também anunciou que estava deixando o canal.

Daniela Lima comandava o Conexão GloboNews desde que foi contratada, em 2023. Antes, passou pela CNN Brasil, onde apresentava o CNN 360º.