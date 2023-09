Após choro no palco, Ana Castela alcança nota em show e namorado comemora

Na madrugada do último sábado (26), Ana Castela caiu no choro durante seu show na Festa do Peão, em Barretos (SP), após não conseguir atingir tom na música "Solteiro Forçado".

