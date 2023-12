Após briga dos filhos com esposa de Zezé, família Camargo passa Natal separada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após brigas e polêmicas envolvendo Zezé Di Camargo, sua atual esposa Graciele Lacerda, sua ex Zilu Godoi, e seus filhos Camilla, Igor e Wanessa, a família Camargo passou o Natal separada.

Zilu, que desistiu da viagem ao Brasil para celebrar as festas de fim de ano, estava em Orlando, na Flórida (EUA), junto ao namorado, o empresário Antonio Casagrande. "Essa foi uma noite de Natal muito especial, comemoramos ao lado de amigos", escreveu a mãe de Wanessa em seu Instagram. Nos stories, ela compartilhou fotos do Natal da família Godoi no Brasil, do qual não participou.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda passaram a noite juntos com "parte da família", como ela escreveu no Instagram, na fazenda do cantor.

O Natal de Wanessa foi celebrado em um hotel em Campos do Jordão, em São Paulo, junto aos seus dois filhos, José Marcus e João Francisco, frutos do casamento com Marcus Buaiz, que terminou há um ano. "No Natal, o privilégio é estarmos cercados por quem amamos. A verdadeira essência está em compartilhar a vida com aqueles que tornam cada momento significativo", escreveu.

Camilla Camargo, filha do meio de Zezé e Zilu, estava junto aos filhos e ao marido. O caçula Igor também passou ao lado da esposa, Amabylle Eiroa, e da sogra.

Antes do Natal, o clima estava pesado entre os três filhos e o pai. Igor, Wanessa e Camilla estariam chateados como o cantor, que ficou do lado da atual mulher na confusão envolvendo um perfil fake de Graciele Lacerda para atacar os parentes do sertanejo.

A mulher de Igor foi quem acusou Graciele de criar um perfil falso no Instagram para ofender as mulheres da família. Ela contou ter estranhado os ataques e contratou uma empresa especializada para descobrir que e-mail estaria vinculado ao IP do perfil e levou um susto. "Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou", escreveu Amabylle nas redes sociais.

"Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet, e após ser descoberta gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal", completou.

Em entrevista recente ao "Domingo Espetacular", da Record, Graciele admitiu ter criado o perfil falso. "Eu criei um fake pra me defender na época, porque estavam criando vários para me atacar. E eu criei só um, com meu endereço, meu e-mail, porque eu só queria me defender, não queria sacanear ninguém", disse.

A influenciadora alegou que Amabylle e a mãe tinham acesso as suas contas, e que ela [Graciele] parou de usar a conta: "Passou um tempo, eu não tive mais necessidade de usar, deixei de ter, acabou que eu criei uma equipe e dentro dessa equipe, tanto o meu perfil pessoal quanto o fake, todos tinham acesso. A pessoa que me acusou do fake tinha acesso ao meu perfil oficial. Ela e a mãe", contou para a apresentadora Carolina Ferraz.