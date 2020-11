Após anunciar gravidez, Sabina Simonato deixa Bom Dia São Paulo e passa trabalhar de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter e apresentadora, Sabina Simonato, 35, mal anunciou a novidade de que será mãe e já deixou as telas da Globo. A jornalista que apresenta o jornal matinal Bom Dia São Paulo ao lado de Rodrigo Bocardi, 44, passou a trabalhar de casa por conta da pandemia.

De acordo com a comunicação da emissora, Simonato aderiu o home office em virtude das nomas de segurança que estão sendo tomadas pela Globo. Agora, o jornalista Marcelo Poli assume interinamente a apresentação do jornal com Bocardi.

Através de suas redes sociais no início desta semana, Sabina Simonato revelou que está a espera do primeiro filho. "Eu queria contar pra vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim, são dois", disse a jornalista bastante emotiva.

"Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. É um momento muito especial, né? Então é isso, serei mamãe", concluiu Simonato, segurando o choro.

Simonato havia acabado de assumir o lugar de Glória Vanique, que em outubro anunciou sua saída da Globo para se juntar à CNN Brasil. A despedida da companheira de Bocardi rendeu choro e declarações. "Foram 8 anos de madrugada, falando bom dia juntos. Dividimos muitos sorrisos, algumas lágrimas. Nos provocamos, nos sensibilizamos. Ficamos indignados, cobramos, ousamos, erramos, corrigimos os erros. E informamos", disse o âncora do jornal.

Ano passado, no Dia dos Namorados, Sabina Simonato chegou a ser presenteado ao vivo pela equipe de reportagem e aproveitou o momento para enviar uma mensagem ao marido, Evandro. A surpresa aconteceu no Bom Dia São Paulo.

Ao receber o presente, Simonato, bem-humorada, mandou um recado ao marido: "Flores? Uau! Quem que mandou para mim? A equipe do Guilherme [Pimentel, repórter]. Tá vendo, Evandro? Veja o exemplo. Quero chegar em casa e receber flores também", brincou ela.