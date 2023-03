Após 35 anos na emissora, Gabriela Duarte não renova contrato

Agora, Gabriela vai focar suas forças na fase final de um livro autobiográfico e no processo de montagem de um espetáculo. Segundo sua assessoria de imprensa, a atriz está tranquila com a decisão e a possibilidade de novos trabalhos. E ainda tem a possibilidade de retornar à Globo por alguma obra certa.

Já Gabriela teve como uma das personagens mais marcantes a Maria Eduarda de "Por Amor" (1997). Seu último trabalho no canal foi no papel de Julieta Bittencourt na novela "Orgulho e Paixão (2018).

Gabriela deixa o canal três anos depois da mãe, a atriz Regina Duarte, 76. Regina se despedia em fevereiro de 2020 para assumir o cargo na Secretaria Especial da Cultura do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela estava na emissora desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Gabriela Duarte, 48, não faz mais parte do elenco da Globo. Não houve um acordo entre as partes para a renovação do contrato e a artista sai da emissora após 35 anos de serviços prestados. "Sou e serei sempre grata por tudo o que vivi ali. Agora vou me jogar no novo em coisas que ainda não tive a oportunidade de fazer", diz ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.