Após 1 mês de BBB, Ludmilla e Brunna Gonçalves não se desgrudam no Carnaval

TAINÁ GOULART (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla e a mulher Bruna Gonçalves passaram o domingo (27) de Carnaval juntinhas após a separação de um mês devido a participação da dançarina no Big Brother Brasil 22. Elas trocaram sorrisos e mostraram sintonia no palco do Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, onde a cantora se apresentou.

"Com uma mulher dessas, eu vou para qualquer lugar feliz da vida", declarou a cantora, olhando para a companheira que acompanhava o show. No sábado (26), ela beijou a mulher no palco do Carnaval, no Rio, após cantar música "Maldivas", escrita em homenagem à dançarina.

No show em São Paulo, a cantora pede para o público aproveitar a festa e cair na folia. "Não só eu, mas todos nós sentimos falta do Carnaval, de cair na folia. Solta essa energia, solta o corpo e dança, pois o amor está aqui. Vamos namorar e beijar na boca", disse a cantora, que cantou seus principais hits e de outros artistas, como Ivete Sangalo e a banda Jammil e Uma Noites.

O primeiro encontro de Bruna e Ludmilla aconteceu na gravação do Domingão do Huck, apresentado por Luciano Huck. Em uma participação na atração Mais Você, a dançarina comentou sobre o apelido de 'planta', que recebeu do público e revelou que tinha cuidado com suas atitudes no programa porque poderiam afetar a esposa Ludmilla.

"A Ludmilla me conhece e sabe da minha índole. Estava com medo do que as pessoas pudessem achar de mim, porque certas atitudes podem refletir nela. Tive muito medo disso, a internet não perdoa", desabafou Brunna.