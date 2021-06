Aplicativo que transforma rosto em desenho animado vira moda entre famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os famosos entraram na brincadeira de transformar os rostos em desenho animado com o uso do aplicativo Voilà e compartilharam com os fãs nas redes sociais. Alguns mais animados fizeram montagem com seu rosto para se transformarem em personagens.

O casal Michel Teló e Thaís Fersoza e o ator Thiago Fragoso levaram a família inteira para a transformação em desenho animados, inclusive os filhos. A apresentadora Ana Maria Braga ficou tão encantada com o aplicativo que fez três novas versões do rosto e compartilhou no Instagram com a mensagem: "Adorei o Voilá! E aí? Primeira, segunda ou terceira?", perguntou para os fãs.

Leandro Hassum não usou o aplicativo , mas fez uma montagem com seu rosto usando barbar em desenho animado e se comparou com Gilberto Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil 21. "Entrei na brincadeira de virar desenho animado. E percebi que eu poderia fazer o Gilberto Nogueira ué! O App me vê assim vigorando", escreveu o ator.

O apresentador Marcos Mion brincou com as semelhanças e fez uma montagem dele se transformando no personagem Metroman, da animação "Megamente, com vídeo imitando os movimentos do herói ao lado da televisão". "Acho que bugou meu app aqui. Meus filhos até hoje acham que o Metroman foi baseado em mim".

O apresentador Celso Portiolli, que adora postar vídeos engraçados nas redes sociais, decidiu tomar uma torta na cara, como faziam os convidados no quadro do Domingo Legal (SBT), antes de fazer a transformação. "Com torta na cara ficou bem legal".

O app funciona de maneira muito simples e utiliza a inteligência artificial para transformar a selfie em um desenho. O usuário só precisa escolher qual estilo de arte vai utilizar e enviar uma foto de sua galeria, ou mesmo tirar uma foto na câmera pelo próprio Voilá AI Artist.