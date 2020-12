Any Gabrielly, do Now United, ganha processo e deve receber R$ 70 mil do Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Any Gabrielly, 18, cantora do grupo internacional Now United, venceu uma ação na Justiça contra o Twitter. A brasileira tentou obter informações sobre usuários que a ameaçaram na rede social, que se negou a fornecer os dados.

O caso começou em 26 de junho, após "haters" atacarem a jovem por uma publicação que ela fez na plataforma. Com mais de um milhão de seguidores, ela foi defendida pelos fãs, que subiram a hashtag #AnyProcessou e a deixou entre uma das mais comentadas do Twitter na ocasião.

A cantora conseguiu uma liminar na Justiça obrigando o site a fornecer a identificação dos usuários que praticaram os crimes virtuais contra ela. No entanto, o Twitter não cumpriu a decisão.

O juizAndré Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, impôs uma multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento da ordem. Só depois de 66 dias da determinação judicial foi que a plataforma forneceu os dados.

"A Any foi vítima de crimes como injúria, difamação e teve sua reputação manchada diante de mais de um milhão de seguidores que admiram seu trabalho e ela só queria saber quem praticou os crimes para poder responsabilizar os usuários", afirmou o advogado dela, Bruno Gallucci.

"O Twitter simplesmente ignorou uma decisão judicial por mais de dois meses e agora deve ser penalizado", disse. "A multa se aproxima dos R$ 70 mil."

O processo está em fase final. O Twitter está dentro do prazo para fazer o pagamento, mas não informou se vai fazê-lo e encerrar o processo ou se entrará com algum recurso. Procurado pela reportagem, a rede social disse que não vai comentar o caso.

Com as informações dos agressores em mãos, Any Gabrielly pretende agora processar os "haters" que a ofenderam.